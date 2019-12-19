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Палата представителей США объявила импичмент Трампу

​Палата представителей США объявила импичмент Трампу

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу".

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Результаты разделились по партийному признаку — парламентское большинство в лице демократов голосовало за импичмент, республиканцы были против.

Теперь рассмотрением дела займется сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. При этом республиканское большинство в верхней палате конгресса не собирается выносить импичмент Трампу.

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