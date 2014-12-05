Палата представителей Конгресса США одобрила военные расходы в 2015 году на $585 млрд.

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Палата представителей Конгресса США приняла в четверг законопроект о военных ассигнованиях на 2015 финансовый год в размере около $585 млрд. В поддержку этого документа высказались 300 конгрессменов, против - 119. Ожидается, что голосование в сенате состоится на следующей неделе.

Законопроект предусматривает выделение $521,3 млрд. в бюджет Пентагона и на военные программы министерства энергетики США, отвечающего за сохранность и эффективность ядерных вооружений. Еще $63,7 млрд. пойдут на военные операции в Афганистане, Ираке и Сирии, в том числе подготовку иракской армии и отрядов так называемой умеренной сирийской оппозиции. В соответствии с запросом администрации президента США Барака Обамы $5 млрд. предназначены для нанесения ударов по позициям террористической группировки "Исламское государство", информирует Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Документ также предусматривает сохранение спецтюрьмы для террористов на американской военной базе Гуантанамо на Кубе, где содержатся боевики, захваченные в плен в Афганистане и ряде других стран. Обама неоднократно выражал намерение закрыть ее как "слишком затратную и неэффективную", однако Конгресс отказывается выделить средства на ликвидацию этого объекта и перевод арестованных в другие тюрьмы на территории США. Законодатели считают, что администрация не пояснила, где на американской территории можно было бы надежно содержать иностранных боевиков, захваченных в ходе контртеррористических операций. В Конгрессе также высказывают опасения, что в случае передачи некоторых узников Гуантанамо правительствам других стран они вскоре окажутся на свободе.