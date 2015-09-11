Палата представителей Конгресса США проголосовала против соглашения с Ираном

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Палата представителей Конгресса США проголосовала против резолюции об одобрении соглашения по ядерной программе Ирана. Документ был отвергнут 269 голосами, поддержали его лишь 162 конгрессмена.

Сразу после этого на голосование был поставлен законопроект, который до 21 января 2017 года ограничивает полномочия президента по смягчению санкционного режима, действующего в отношении Ирана. Данный текст был принят 247 голосами "за". Против голосовали 186 членов палаты.

Принятые решения носят больше символический характер. Это связано с тем, что ранее демократы в сенате - верхней палате Конгресса - заблокировали прохождение резолюции о неодобрении сделки с Ираном. Несмотря на неудачу, республиканцы намерены вновь вернуться к этой теме на следующей неделе. Ожидается, что дебаты по данному вопросу на Капитолийском холме продолжатся до 17 сентября. Спикер палаты представителей Джон Бейнер в свою очередь уже заявил, что оппозиция намерена использовать все инструменты, имеющиеся в ее распоряжении, "чтобы не допустить выполнения сделки с Ираном", передает Report со ссылкой на ТАСС.