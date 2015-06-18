Палата представителей конгресса США отказалась вывести войска из Ирака

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/Палата представителей конгресса США проголосовала против проекта резолюции, которая требовала от президента США вывести войска из Ирака, сообщило в четверг издание The Hill.

Против резолюции проголосовали 288 членов конгресса, за резолюцию были 139, в том числе 120 демократов. Почти все республиканцы были против вывода войск. Резолюция, внесенная одним демократом и двумя республиканцами, требовала за 30 дней вывести войска "из Ирака и Сирии", хотя официально Белый дом не отправлял какие-либо войска на территорию Сирии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Один из авторов резолюции Джим Макговерн заявил, что в Ираке и Сирии США ведут войну, на которую согласно конституции США требуется одобрение конгресса. "Конгресс должен либо исполнить свои обязанности и разрешить войну, либо наши войска из-за постоянного пренебрежения и безразличия (конгресса) должны быть выведены и отправлены домой", — заявил Макговерн.

Администрация президента Барака Обамы ссылается на разрешения конгресса вести военные действия в Афганистане и Ираке от 2001-2002 годов. Эти разрешения, по мнению Белого дома, достаточны для ведения боевых действий против группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.

Ранее в июне президент США Барак Обама принял решение направить в Ирак дополнительные силы в количестве 450 человек, доведя военный контингент в этой стране до почти 3,5 тысячи человек. США с лета прошлого года наносят авиаудары по позициям экстремистской группировки "Исламское государство", которая захватила обширные территории Ирака и Сирии.