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Палата представителей Конгресса США не поддержала импичмент главы МВБ

Палата представителей Конгресса США не поддержала импичмент главы МВБ Палата представителей Конгресса США полного состава во вторник проголосовала против импичмента в отношении главы министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса в связи с тем, что он не принял достаточных мер для противодействия неле
Другие страны
7 февраля 2024 г. 05:11
Палата представителей Конгресса США не поддержала импичмент главы МВБ

Палата представителей Конгресса США полного состава во вторник проголосовала против импичмента в отношении главы министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса в связи с тем, что он не принял достаточных мер для противодействия нелегальной миграции.

Как передает Report со ссылкой на телеканал C-SPAN, против соответствующей резолюции проголосовали 216 конгрессменов, в поддержку - 214 законодателей. Все члены нижней палаты Конгресса от Демократической партии выступили против импичмента Майоркаса, к ним присоединились четверо республиканцев, что и решило исход голосования.

Большинство представителей Республиканской партии в Палате представителей были убеждены в необходимости импичмента главы МВБ, инициативу поддерживал и спикер нижней палаты Майк Джонсон (от штата Луизиана). Как утверждают республиканцы, Майоркас ответственен за игнорирование мер по контролю на границе между США и Мексикой, а также "целенаправленно и систематически отказывался подчиниться закону" и обманул доверие граждан.

В ноябре 2023 года нижняя палата Конгресса проголосовала против рассмотрения вопроса об импичменте в отношении Майоркаса. С данной инициативой выступила тогда член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

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