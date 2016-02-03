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    Пакистанский авиаперевозчик прекратил все полеты

    Началась забастовка работников Пакистанские международные авиалинии

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Пакистане отменены все рейсы авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" - началась забастовка работников, которые протестуют против планов правительства приватизировать компанию, cообщает Report cо ссылкой на Би-би-си.

    Коллектив авиаперевозчика также недоволен низким уровнем зарплат и социального обеспечения.

    Акции протеста, как отмечается, проходят в разных городах Пакистана.

    Накануне в ходе разгона демонстрации работников компании, протестовавших в Карачи, от рук полиции погибли два сотрудника.

    Полиция заявила, что вынуждена была применить силу, так как протестующие попытались блокировать международный аэропорт.

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