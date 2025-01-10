Пакистанская авиакомпания возобновила рейсы в Европу после снятия запрета ЕС

Государственный авиаперевозчик Пакистана PIA возобновил полеты в Европу после того, как ЕС снял четырехлетний запрет по соображениям безопасности.

Государственный авиаперевозчик Пакистана PIA возобновил полеты в Европу после снятия четырехлетнего запрета Европейского агентства безопасности полетов (EASA).

Как передает Report со ссылкой на DW, авиакомпании все еще запрещено летать в Великобританию и США.

ЕС заблокировал полеты PIA в 2020 году после того, как один из его Airbus A-320 разбился в южном пакистанском городе Карачи, в результате чего погибли 97 человек.

Опасения по поводу безопасности авиакомпании усилились, когда занимавший пост министра авиации Гулам Сарвар Хан заявил, что почти треть пакистанских пилотов "сжульничали на экзаменах".

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что PIA вскоре расширит свои рейсы, включив другие европейские страны.

Самолеты PIA в Париж будут летать два раза в неделю. Билеты на первый рейс были полностью раскуплены, их приобрели более 300 человек.