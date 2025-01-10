О нас

Пакистанская авиакомпания возобновила рейсы в Европу после снятия запрета ЕС

Пакистанская авиакомпания возобновила рейсы в Европу после снятия запрета ЕС Государственный авиаперевозчик Пакистана PIA возобновил полеты в Европу после того, как ЕС снял четырехлетний запрет по соображениям безопасности.
Другие страны
10 января 2025 г. 15:27
Пакистанская авиакомпания возобновила рейсы в Европу после снятия запрета ЕС

Государственный авиаперевозчик Пакистана PIA возобновил полеты в Европу после снятия четырехлетнего запрета Европейского агентства безопасности полетов (EASA).

Как передает Report со ссылкой на DW, авиакомпании все еще запрещено летать в Великобританию и США.

ЕС заблокировал полеты PIA в 2020 году после того, как один из его Airbus A-320 разбился в южном пакистанском городе Карачи, в результате чего погибли 97 человек.

Опасения по поводу безопасности авиакомпании усилились, когда занимавший пост министра авиации Гулам Сарвар Хан заявил, что почти треть пакистанских пилотов "сжульничали на экзаменах".

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что PIA вскоре расширит свои рейсы, включив другие европейские страны.

Самолеты PIA в Париж будут летать два раза в неделю. Билеты на первый рейс были полностью раскуплены, их приобрели более 300 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Pakistani airline resumes flights to Europe after EU ban lifted

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi