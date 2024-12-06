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Пакистанская авиакомпания PIA возобновит полеты в Европу после 4,5-летнего запрета

Пакистанская авиакомпания PIA возобновит полеты в Европу после 4,5-летнего запрета Авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) возобновит полеты в Европу 10 января после 4,5-летнего запрета.
Другие страны
6 декабря 2024 г. 20:18
Пакистанская авиакомпания PIA возобновит полеты в Европу после 4,5-летнего запрета

Авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) возобновит полеты в Европу 10 января после 4,5-летнего запрета.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Представитель PIA Абдулла Хафиз Хан заявил о том, что составлено расписание рейсов. Компания в скором времени обратится в Министерство транспорта Великобритании (DfT) для получения разрешения на возобновление маршрутов в эту страну.

Агентство по безопасности полетов ЕС и Великобритания приостановили действие лицензии PIA на осуществление пассажироперевозок в регионе после того, как Пакистан приступил к расследованию скандала, связанного с лицензиями пилотов после авиакатастрофы, в результате которой погибли 97 человек.

Из-за этого авиакомпания понесла убытки в 40 млрд рупий (144 млн долларов) ежегодного дохода.

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Версия на английском языке Pakistan's PIA to resume flights to Europe on Jan. 10 after 4-1/2 year ban

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