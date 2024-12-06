Пакистанская авиакомпания PIA возобновит полеты в Европу после 4,5-летнего запрета

Авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) возобновит полеты в Европу 10 января после 4,5-летнего запрета.

Авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) возобновит полеты в Европу 10 января после 4,5-летнего запрета.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Представитель PIA Абдулла Хафиз Хан заявил о том, что составлено расписание рейсов. Компания в скором времени обратится в Министерство транспорта Великобритании (DfT) для получения разрешения на возобновление маршрутов в эту страну.

Агентство по безопасности полетов ЕС и Великобритания приостановили действие лицензии PIA на осуществление пассажироперевозок в регионе после того, как Пакистан приступил к расследованию скандала, связанного с лицензиями пилотов после авиакатастрофы , в результате которой погибли 97 человек.

Из-за этого авиакомпания понесла убытки в 40 млрд рупий (144 млн долларов) ежегодного дохода.