Пакистан запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН

Постоянный представитель Пакистана при ООН запросил экстренное заседание Совета Безопасности всемирной организации в связи с растущей напряженностью в отношениях с Индией, последними событиями в Джамму и Кашмире и вопросами региональной безопасности.
Об этом американскому бюро
По его словам, на фоне ухудшения региональной обстановки и роста напряженности между Индией и Пакистаном, в частности из-за ситуации в Джамму и Кашмире, которая представляет серьезную угрозу как для регионального, так и для международного мира и безопасности, Пакистан официально запросил проведения срочных закрытых консультаций Совета Безопасности ООН.
Постоянный представитель Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмед выступит с заявлением после заседания Совбеза, которое состоится в понедельник после полудня.
Отметим, что 22 апреля в результате обстрела туристов вооруженными лицами в районе Пахалгам в контролируемом Индией регионе Джамму и Кашмир погибли 26 человек, несколько человек получили ранения.