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Пакистан запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН

Пакистан запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН Постоянный представитель Пакистана при ООН запросил экстренное заседание Совета Безопасности всемирной организации в связи с растущей напряженностью в отношениях с Индией, последними событиями в Джамму и Кашмире и вопросами региональной безопасности.
Другие страны
5 мая 2025 г. 03:20
Пакистан запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН

Постоянный представитель Пакистана при ООН запросил экстренное заседание Совета Безопасности всемирной организации в связи с растущей напряженностью в отношениях с Индией, последними событиями в Джамму и Кашмире и вопросами региональной безопасности.

Об этом американскому бюро Report сообщил представитель пакистанской миссии Аманат Али.

По его словам, на фоне ухудшения региональной обстановки и роста напряженности между Индией и Пакистаном, в частности из-за ситуации в Джамму и Кашмире, которая представляет серьезную угрозу как для регионального, так и для международного мира и безопасности, Пакистан официально запросил проведения срочных закрытых консультаций Совета Безопасности ООН.

Постоянный представитель Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмед выступит с заявлением после заседания Совбеза, которое состоится в понедельник после полудня.

Отметим, что 22 апреля в результате обстрела туристов вооруженными лицами в районе Пахалгам в контролируемом Индией регионе Джамму и Кашмир погибли 26 человек, несколько человек получили ранения.

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