Пакистан запретит показ индийских фильмов

Власти Пакистана введут запрет на показ индийских фильмов в кинотеатрах страны на фоне разногласий из-за упразднения особого статуса спорного штата Джамму и Кашмир, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как заявила специальный помощник премьер-министра страны по информации и телерадиовещанию Фирдус Ашик Аван, пакистанские кинотеатры не будут показывать ни одного индийского фильма. По ее словам, сейчас власти разрабатывают меры по запрету всех видов индийского культурного контента.

Она добавила, что Пакистан будет использовать все возможности, чтобы расширить поддержку жителям Кашмира.