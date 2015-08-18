​Пакистан: в результате авиаударов убиты 50 боевиков

Баку. 18 Августа. REPORT.AZ/ В результате авиаударов по позициям талибов в провинции Северный Вазиристан убито не менее 50 боевиков, а также взорван склад с боеприпасами.

Как передает Report, об этом сообщили представители пакистанской армии.

Подтверждения этой информации из независимых источников нет, так как журналистам запрещен въезд в регион.

Правительственные силы Пакистана с июня 2014 года проводят боевые операции в граничащей с Афганистаном провинции Северный Вазиристан, которая является одним из оплотов движения Талибан.

За это время, по официальным данным, было убито почти три тысячи боевиков.