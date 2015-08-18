 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Пакистан: в результате авиаударов убиты 50 боевиков

    С июня 2014 было убито почти три тысячи боевиков

    Баку. 18 Августа. REPORT.AZ/ В результате авиаударов по позициям талибов в провинции Северный Вазиристан убито не менее 50 боевиков, а также взорван склад с боеприпасами.

    Как передает Report, об этом сообщили представители пакистанской армии.

    Подтверждения этой информации из независимых источников нет, так как журналистам запрещен въезд в регион.

    Правительственные силы Пакистана с июня 2014 года проводят боевые операции в граничащей с Афганистаном провинции Северный Вазиристан, которая является одним из оплотов движения Талибан.

    За это время, по официальным данным, было убито почти три тысячи боевиков. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi