​Пакистан: в результате авиаударов убиты 50 боевиков

Баку. 18 Августа. REPORT.AZ/ В результате авиаударов по позициям талибов в провинции Северный Вазиристан убито не менее 50 боевиков, а также взорван склад с боеприпасами.
Как передает Report, об этом сообщили представители пакистанской армии.
Подтверждения этой информации из независимых источников нет, так как журналистам запрещен въезд в регион.
Правительственные силы Пакистана с июня 2014 года проводят боевые операции в граничащей с Афганистаном провинции Северный Вазиристан, которая является одним из оплотов движения Талибан.
За это время, по официальным данным, было убито почти три тысячи боевиков.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook