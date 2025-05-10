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Пакистан уничтожил важные объекты Индии в ответ на атаки по своей территории

Пакистан уничтожил важные объекты Индии в ответ на атаки по своей территории Пакистан уничтожил важные объекты Индии в ответ на атаки
Другие страны
10 мая 2025 г. 06:46
Пакистан уничтожил важные объекты Индии в ответ на атаки по своей территории

Пакистан в ответ на действия Индии вывел из строя ряд стратегических объектов на ее территории.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, были уничтожены авиабаза Сураджгарх, артиллерийская позиция в Дехрангьяри, а также склад ракет "БраМос" в Нагроте.

Кроме того, около 70% индийской электросети выведены из строя. Были также уничтожены штаб в районе ZKG Top и склад снабжения в Ури.

По данным источников, Пакистан также нанёс удары по складу "БраМос" в Беасе, авиабазе Удхампур и аэродрому Патханкот. Отмечается, что авиабаза Удхампур была атакована ракетами "Fateh-13".

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