Пакистан уничтожил важные объекты Индии в ответ на атаки по своей территории

Пакистан уничтожил важные объекты Индии в ответ на атаки

Пакистан в ответ на действия Индии вывел из строя ряд стратегических объектов на ее территории.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, были уничтожены авиабаза Сураджгарх, артиллерийская позиция в Дехрангьяри, а также склад ракет "БраМос" в Нагроте.

Кроме того, около 70% индийской электросети выведены из строя. Были также уничтожены штаб в районе ZKG Top и склад снабжения в Ури.

По данным источников, Пакистан также нанёс удары по складу "БраМос" в Беасе, авиабазе Удхампур и аэродрому Патханкот. Отмечается, что авиабаза Удхампур была атакована ракетами "Fateh-13".