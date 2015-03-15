​Теракты в двух церквях Пакистана: множество убитых и раненых

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В воскресенье утром возле двух церквей в христианском районе Лахора прозвучали взрывы.

Как передает Report со ссылкой на BBC, в результате терактов были убиты не менее 5 человек и ранены не менее 50.

Взрывы прозвучали в утренние часы, когда множество христиан отправляются в церкви на воскресную мессу. Ответственность за взрывы взяло на себя крыло пакистанского "Талибана".

Согласно показаниям свидетелей, взрывы были произведены террористами-смертниками, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.