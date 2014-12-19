​Пакистанские боевики пообещали продолжить атаки на школы

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Лидер группировки из движения "Талибан" в Пакистане Халифа Омар Мансур, которого называют организатором нападения на военное училище в городе Пешавар, пообещал продолжить атаки на школы и другие гражданские объекты.

Как передает Report, об этом он заявил в своем видеообращении, передает The Wall Streeet Journal.

По его словам, нападения станут ответом на действия пакистанских военных, которые с июня проводят успешную операцию против боевиков на племенных территориях в Северном Вазиристане.

"Если будут продолжаться атаки на наших женщин и детей, то ваши дети также не будут в безопасности", — заявил Мансур.

Утром 16 декабря шестеро вооруженных боевиков проникли в здание военного училища в пакистанском городе Пешавар в провинции Хайбер-Пахтунхва и захватили в заложники курсантов и преподавателей — всего около 500 человек. Жертвами теракта стали не менее 148 человек, большинство из них — учащиеся.