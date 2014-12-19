 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Пакистанские боевики пообещали продолжить атаки на школы

    Нападения станут ответом на действия пакистанских военных, которые с июня проводят успешную операцию против боевиков

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Лидер группировки из движения "Талибан" в Пакистане Халифа Омар Мансур, которого называют организатором нападения на военное училище в городе Пешавар, пообещал продолжить атаки на школы и другие гражданские объекты.

    Как передает Report, об этом он заявил в своем видеообращении, передает The Wall Streeet Journal.

    По его словам, нападения станут ответом на действия пакистанских военных, которые с июня проводят успешную операцию против боевиков на племенных территориях в Северном Вазиристане.

    "Если будут продолжаться атаки на наших женщин и детей, то ваши дети также не будут в безопасности", — заявил Мансур.

    Утром 16 декабря шестеро вооруженных боевиков проникли в здание военного училища в пакистанском городе Пешавар в провинции Хайбер-Пахтунхва и захватили в заложники курсантов и преподавателей — всего около 500 человек. Жертвами теракта стали не менее 148 человек, большинство из них — учащиеся.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi