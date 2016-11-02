Пакистан сообщил о 178 нарушениях перемирия за год со стороны Индии

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Армия Пакистана заявляет о 178 нарушениях перемирия за текущий год со стороны индийских военных на линии контроля и границе двух стран, по меньшей мере 19 мирных жителей погибли. Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Индийцы 178 раз нарушили перемирие на линии контроля и рабочей границе в этом году, в результате которых погибли 19 мирных граждан, 80 пострадали", — говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны.

Члены Группы военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане (UNMOGIP), которая занимается мониторингом перемирия между двумя странами в Кашмире, посетила район линии контроля в районе Котли на контролируемой Пакистаном территории исторического региона. Здесь жертвами пограничных инцидентов за текущий год стали 11 мирных граждан, 29 пострадали. В пограничных секторах в районе Сиялкота и Шакаргарха погибли восемь мирных граждан, 51 получили ранения.

В свою очередь, Индия также обвиняет Пакистан в многочисленных нарушениях перемирия. Так, сообщалось, что с 29 сентября пакистанские военные нарушили перемирие более 60 раз. Это также привело к жертвам на территории Индии – не менее 15 погибших, более 40 пострадавших.