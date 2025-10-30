Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Пакистан решил возобновить переговоры с Афганистаном при посредничестве Турции

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 12:40
    Пакистан решил возобновить переговоры с Афганистаном при посредничестве Турции

    Пакистан по просьбе Турции решил возобновить переговоры с Афганистаном после того, как предыдущие раунды не привели к достижению приемлемого результата.

    Как передает Report, об этом сообщает пакистанское издание Geo News со ссылкой на источники.

    "Пакистан решил возобновить диалог, чтобы дать еще один шанс для достижения мира. Пакистанская делегация, которая готовилась вернуться домой после срыва предыдущих переговоров, теперь продлит свое пребывание в Стамбуле для продолжения обсуждений", - говорится в заявлении.

    По данным источников, переговоры будут сосредоточены на главном требовании Исламабада к Кабулу – принять четкие, эффективные меры против террористических группировок, действующих с территории Афганистана.

    Накануне министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что четырехдневные переговоры в Стамбуле с афганской стороной завершились безрезультатно.

