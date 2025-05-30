Пакистан повысит уровень отношений с Афганистаном и назначит посла в Кабуле

Пакистан повысит уровень отношений с Афганистаном и назначит посла в Кабуле

Глава МИД Пакистана Исхак Дар в пятницу объявил, что пакистанские власти решили повысить уровень отношений с Афганистаном и назначить посла в Кабул.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в "Х".

"После моего продуктивного визита вместе с пакистанской делегацией в Кабул 19 мая пакистано-афганские отношения движутся в позитивном направлении. Чтобы сохранить такой темп, я рад озвучить решение правительства Пакистана и поднять ранг поверенного в делах в Кабуле до посла", - написал он.

Дар отметил, что этот шаг должен способствовать углублению сотрудничества Пакистана и Афганистана в сферах экономики и безопасности.