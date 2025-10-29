Пакистан получил первую в истории партию сырой нефти из США

Пакистан получил первую в истории партию сырой нефти из Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Dawn.

Согласно информации, груз прибыл на борту судна Suezmax MT Pegasus в порт компании Cnergyico на побережье Белуджистана.

"Прибытие в Пакистан первого в истории груза американской сырой нефти знаменует собой важную веху для энергетического сектора страны и для Cnergyico", - заявил заместитель председателя компании Усама Куреши.

Он также отметил, что за первой партией последует еще одна в середине ноября и третья в январе 2026 года.

Куреши также добавил, что в совокупности эти три партии, как ожидается, улучшат торговый баланс Пакистана с США примерно на $200 млн.