Пакистан получил первую в истории партию сырой нефти из США
Другие страны
- 29 октября, 2025
- 17:06
Пакистан получил первую в истории партию сырой нефти из Соединенных Штатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Dawn.
Согласно информации, груз прибыл на борту судна Suezmax MT Pegasus в порт компании Cnergyico на побережье Белуджистана.
"Прибытие в Пакистан первого в истории груза американской сырой нефти знаменует собой важную веху для энергетического сектора страны и для Cnergyico", - заявил заместитель председателя компании Усама Куреши.
Он также отметил, что за первой партией последует еще одна в середине ноября и третья в январе 2026 года.
Куреши также добавил, что в совокупности эти три партии, как ожидается, улучшат торговый баланс Пакистана с США примерно на $200 млн.
