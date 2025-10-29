Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Пакистан получил первую в истории партию сырой нефти из США

    Другие страны
    • 29 октября, 2025
    • 17:06
    Пакистан получил первую в истории партию сырой нефти из Соединенных Штатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Dawn.

    Согласно информации, груз прибыл на борту судна Suezmax MT Pegasus в порт компании Cnergyico на побережье Белуджистана.

    "Прибытие в Пакистан первого в истории груза американской сырой нефти знаменует собой важную веху для энергетического сектора страны и для Cnergyico", - заявил заместитель председателя компании Усама Куреши.

    Он также отметил, что за первой партией последует еще одна в середине ноября и третья в январе 2026 года.

    Куреши также добавил, что в совокупности эти три партии, как ожидается, улучшат торговый баланс Пакистана с США примерно на $200 млн.

