Пакистан ответил на угрозу Индии: На этот раз мы разрушим миф о географической неприкосновенности

Если возникнет новая конфронтация, Пакистан без колебаний и без каких-либо ограничений ответит решительно.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пакистанской армии в ответ на угрозы начальника Генерального штаба Вооружённых сил Индии Упендры Двиведи.

"Мы предупреждаем, что крайне провокационные заявления индийских оборонных структурах могут привести к катастрофическим разрушениям в случае новой войны. Если начнётся новая волна враждебных действий, Пакистан не отступит. Мы ответим решительно, без какой-либо нерешительности и ограничений", - говорится в заявлении.

Также подчёркивается, что вооружённые силы Пакистана обладают возможностями и решимостью вести боевые действия на любой уголок вражеской территории:

"На этот раз мы разрушим миф о географической неприкосновенности и поразим самые отдалённые точки территории Индии. Что касается разговоров о том, чтобы стереть Пакистан с карты, Индия должна помнить: если дело дойдёт до такого уровня, уничтожение будет взаимным".

Отметим, что Упендра Двиведи ранее угрожал "стереть Пакистан с карты".