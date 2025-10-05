Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Пакистан ответил на угрозу Индии: На этот раз мы разрушим миф о географической неприкосновенности

    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 04:43
    Если возникнет новая конфронтация, Пакистан без колебаний и без каких-либо ограничений ответит решительно.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении пакистанской армии в ответ на угрозы начальника Генерального штаба Вооружённых сил Индии Упендры Двиведи.

    "Мы предупреждаем, что крайне провокационные заявления индийских оборонных структурах могут привести к катастрофическим разрушениям в случае новой войны. Если начнётся новая волна враждебных действий, Пакистан не отступит. Мы ответим решительно, без какой-либо нерешительности и ограничений", - говорится в заявлении.

    Также подчёркивается, что вооружённые силы Пакистана обладают возможностями и решимостью вести боевые действия на любой уголок вражеской территории:

    "На этот раз мы разрушим миф о географической неприкосновенности и поразим самые отдалённые точки территории Индии. Что касается разговоров о том, чтобы стереть Пакистан с карты, Индия должна помнить: если дело дойдёт до такого уровня, уничтожение будет взаимным".

    Отметим, что Упендра Двиведи ранее угрожал "стереть Пакистан с карты".

    Индия и Пакистан война
    Pakistan Hindistanın təhdidinə cavab verib: Bu dəfə coğrafi toxunulmazlıq mifini dağıdacağıq

