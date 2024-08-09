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Пакистан отверг предположения о причастности к протестам в Бангладеш

Пакистан отверг предположения о причастности к протестам в Бангладеш Пакистан не причастен к отстранению от власти премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины в результате массовых протестов и беспорядков в стране.
Другие страны
9 августа 2024 г. 21:11
Пакистан отверг предположения о причастности к протестам в Бангладеш

Пакистан не причастен к отстранению от власти премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины в результате массовых протестов и беспорядков в стране.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Мумтаз Захра Балоч на брифинге для журналистов.

"Взаимодействие Пакистана с Бангладеш основано на конструктивном диалоге и сотрудничестве. Мы надеемся на скорейшее урегулирование политической ситуации и прекращение беспорядков в Бангладеш, а также на восстановление стабильности в этой стране в будущем", - приводятся слова дипломата в пресс-релизе МИД.

Балоч заявила, что предположения Индии о причастности Исламабада к отстранению от власти Шейх Хасины являются беспочвенными, необоснованными и не соответствующими действительности. По ее словам, "индийские политические деятели и их СМИ обычно обвиняют Пакистан в своих неудачах во внутренней и внешней политике".

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