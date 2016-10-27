Пакистан отверг обвинения в шпионаже в адрес своего дипломата в Индии

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Исламабад отверг обвинения в шпионаже в адрес сотрудника пакистанского посольства в Нью-Дели, выдвинутые индийскими властями. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МИД Пакистана.

"Мы отвергаем обвинения со стороны Индии и сожалеем по поводу действий Индии, которые действительно являются нарушением Венской конвенции, а также норм дипломатического поведения, особенно в условиях и без того испорченных отношений. Посольство Пакистана всегда работает в рамках международного права и дипломатических норм", — говорится в сообщении пакистанского внешнеполитического ведомства.

МИД Пакистана также осудил задержание и "грубое обращение" со своим дипломатическим работником.

Ранее МИД Индии объявил персоной нон грата сотрудника посольства Пакистана в Нью-Дели Махмуда Ахтара, который был задержан по подозрению в шпионаже. По версии индийских властей, он завербовал индийских граждан для сбора "чувствительной" военной информации. Ему предписано в течение двух суток покинуть страну.