О нас

Пакистан направил 1000 тонн гуманитарной помощи в Турцию и Сирию

Пакистан направил 1000 тонн гуманитарной помощи в Турцию и Сирию Пакистан направил в Турцию корабль ВМС с 1000 тонн гуманитарной помощи.
Другие страны
1 марта 2023 г. 06:46
Пакистан направил 1000 тонн гуманитарной помощи в Турцию и Сирию

Пакистан направил в Турцию корабль ВМС с 1 000 тонн гуманитарной помощи.

Как передает Report со ссылкой на Yeni Safak, корабль PNS Nasr покинул порт Карачи и прибудет в турецкий порт Мерсин через 14 дней. Еще через два дня он отправится в Сирию

По данным издания, на его борту находится 1,8 тыс. больших зимних палаток, рассчитанных на семью из нескольких человек, 29 тыс. одеял.

В груз также входят генераторы, сухие пайки, медикаменты и одежда для пострадавших от землетрясения в Сирии.

На церемонии отправки груза в гавани Карачи присутствовали министр портов и судоходства Пакистана Фейсал Сабзвари, генеральный консул Турции в Карачи Джемаль Сангу и командующий флотом Пакистана контр-адмирал Фейсал Аббаси.

Издание отмечает, что это не первый пакет помощи Турции из Пакистана. Ранее Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана (NDMA) отправило в Турцию около 7 тыс. зимних палаток и более 33 тыс. одеял воздушным и автомобильным транспортом.

Кроме того, в ближайшие две недели более 4 000 зимних палаток также будут отправлены в Турцию чартерными грузовыми рейсами.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30
Житель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
ФотоЖитель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
24 февраля 2023 г. 11:59
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi