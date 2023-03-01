Пакистан направил 1000 тонн гуманитарной помощи в Турцию и Сирию

Пакистан направил в Турцию корабль ВМС с 1000 тонн гуманитарной помощи.

Пакистан направил в Турцию корабль ВМС с 1 000 тонн гуманитарной помощи.

Как передает Report со ссылкой на Yeni Safak , корабль PNS Nasr покинул порт Карачи и прибудет в турецкий порт Мерсин через 14 дней. Еще через два дня он отправится в Сирию

По данным издания, на его борту находится 1,8 тыс. больших зимних палаток, рассчитанных на семью из нескольких человек, 29 тыс. одеял.

В груз также входят генераторы, сухие пайки, медикаменты и одежда для пострадавших от землетрясения в Сирии.

На церемонии отправки груза в гавани Карачи присутствовали министр портов и судоходства Пакистана Фейсал Сабзвари, генеральный консул Турции в Карачи Джемаль Сангу и командующий флотом Пакистана контр-адмирал Фейсал Аббаси.

Издание отмечает, что это не первый пакет помощи Турции из Пакистана. Ранее Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана (NDMA) отправило в Турцию около 7 тыс. зимних палаток и более 33 тыс. одеял воздушным и автомобильным транспортом.

Кроме того, в ближайшие две недели более 4 000 зимних палаток также будут отправлены в Турцию чартерными грузовыми рейсами.