Пакистан направил 1000 тонн гуманитарной помощи в Турцию и Сирию

Пакистан направил в Турцию корабль ВМС с 1 000 тонн гуманитарной помощи.
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По данным издания, на его борту находится 1,8 тыс. больших зимних палаток, рассчитанных на семью из нескольких человек, 29 тыс. одеял.
В груз также входят генераторы, сухие пайки, медикаменты и одежда для пострадавших от землетрясения в Сирии.
На церемонии отправки груза в гавани Карачи присутствовали министр портов и судоходства Пакистана Фейсал Сабзвари, генеральный консул Турции в Карачи Джемаль Сангу и командующий флотом Пакистана контр-адмирал Фейсал Аббаси.
Издание отмечает, что это не первый пакет помощи Турции из Пакистана. Ранее Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана (NDMA) отправило в Турцию около 7 тыс. зимних палаток и более 33 тыс. одеял воздушным и автомобильным транспортом.
Кроме того, в ближайшие две недели более 4 000 зимних палаток также будут отправлены в Турцию чартерными грузовыми рейсами.