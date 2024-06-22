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Пакистан начинает масштабную антитеррористическую кампанию

Пакистан начинает масштабную антитеррористическую кампанию Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф одобрил проведение новой масштабной антитеррористической кампании.
Другие страны
22 июня 2024 г. 23:01
Пакистан начинает масштабную антитеррористическую кампанию

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф одобрил проведение новой масштабной антитеррористической кампании.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

"Премьер-министр одобрил проведение обновленной и более активной национальной контртеррористической кампании, дав старт операции Azm-e-Istehkam ("Решительность и стабильность" на урду - ред.)", - говорится в сообщении.

Согласно информации, эта операция позволит взять под единое управление и координацию различные антитеррористические программы, будут активизированы дипломатические усилия для налаживания координации с соседними странами в борьбе с экстремистами.

"Военные, которые регулярно проводят контртерростические операции, получат полную поддержку всех правоохранительных ведомств. Силовые методы будут дополнены социально-экономическими мерами, чтобы "решать реальные проблемы людей и создавать условия, которые препятствуют росту экстремистских наклонностей", - отмечается в сообщении.

Отметим, что сегодня состоялось заседание центрального высшего комитета по реализации Национального плана действий - органа, который координирует антитеррористическую политику в стране с 2014 года. На встрече председательствовал премьер-министр, участвовали ключевые министры, а также руководители регионов, наиболее затронутых проблемой терроризма.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan genişmiqyaslı antiterror əməliyyatına başlayıb

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