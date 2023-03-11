Пакистан может передать Украине более 40 танков Т-80УД

Пакистан может передать Украине 44 танка Т-80УД.

Пакистан может передать Украине 44 танка Т-80УД.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Firstpost .

Издание отмечает, что с июля прошлого года Пакистан поставляет Украину партии боеприпасов для артиллерии и танков через Великобританию. Пакистан также использовал порты в Польше и Германии, чтобы помочь Украине.

Основной боевой танк производства СССР представлен в 1987 году. Является модификацией Т-80У с дизельным двигателем 6ТД мощностью 1000 л.с. и зенитной пулеметной установкой с дистанционным управлением.

Пакистан закупил 320 танков Т-80УД, на последних партиях которого использовались элементы конструкции Т-84.