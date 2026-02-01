Пакистан ликвидировал более 100 боевиков после атак в Белуджистане
- 01 февраля, 2026
- 20:27
За последние два дня пакистанские силы безопасности провели масштабные контртеррористические операции в провинции Белуджистан, ликвидировав более 100 боевиков, связанных с запрещенной "Армией освобождения Белуджистана" (BLA).
Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.
Согласно информации, рейды прошли после серии атак, в результате которых погибли 33 человека, в основном мирные жители.
В ходе операций также погибли 15 сотрудников сил безопасности и 18 мирных жителей, включая женщин и детей.
Главный министр провинции Сарфраз Бугти заявил журналистам, что войска и полицейские оперативно отреагировали, уничтожив 145 членов BLA. По его словам, число боевиков, убитых за последние два дня, стало самым высоким за последние десятилетия.
