Пакистан ликвидировал более 100 боевиков после атак в Белуджистане

За последние два дня пакистанские силы безопасности провели масштабные контртеррористические операции в провинции Белуджистан, ликвидировав более 100 боевиков, связанных с запрещенной "Армией освобождения Белуджистана" (BLA).

Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.

Согласно информации, рейды прошли после серии атак, в результате которых погибли 33 человека, в основном мирные жители.

В ходе операций также погибли 15 сотрудников сил безопасности и 18 мирных жителей, включая женщин и детей.

Главный министр провинции Сарфраз Бугти заявил журналистам, что войска и полицейские оперативно отреагировали, уничтожив 145 членов BLA. По его словам, число боевиков, убитых за последние два дня, стало самым высоким за последние десятилетия.