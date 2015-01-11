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    ​В Пакистане в результате столкновения автобуса с нефтевозом погибли 57 человек

    Мы получили 57 тел, но многие из них почти полностью сгорели

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Недалеко от пакистанского города Карачи произошло столкновение пассажирского автобуса и нефтяного танкера.

    Как передает Report, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 57 человек.

    "Перевозивший 50 пассажиров автобус врезался в нефтевоз, который, по сообщениям очевидцев, двигался в неверном направлении", — рассказал старший сотрудник полиции Рао Махаммад Анваар.

    "Мы получили 57 тел, но многие из них почти полностью сгорели", — рассказал врач местной больницы.

    Отмечается, что в автобусе находились женщины и дети.

    Подробности происшествия не уточняются. Количество получивших ранения неизвестно.

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