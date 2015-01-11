​В Пакистане в результате столкновения автобуса с нефтевозом погибли 57 человек

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Недалеко от пакистанского города Карачи произошло столкновение пассажирского автобуса и нефтяного танкера.

Как передает Report, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 57 человек.

"Перевозивший 50 пассажиров автобус врезался в нефтевоз, который, по сообщениям очевидцев, двигался в неверном направлении", — рассказал старший сотрудник полиции Рао Махаммад Анваар.

"Мы получили 57 тел, но многие из них почти полностью сгорели", — рассказал врач местной больницы.

Отмечается, что в автобусе находились женщины и дети.

Подробности происшествия не уточняются. Количество получивших ранения неизвестно.