ПА ОБСЕ обсудит последствия выхода Британии из ЕС в июле

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ обсудит последствия выхода Великобритании из Евросоюза на встрече в июле.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент ПА ОБСЕ Илкка Канерва.

"Конечно, некоторые последствия и выводы (референдума) будут обсуждаться на встрече ПА ОБСЕ (в Тбилиси)", - заявил Канерва.

В четверг в Великобритании прошел референдум по членству страны в ЕС. Согласно официальным данным, за выход страны из Евросоюза проголосовали 51,9% британцев.