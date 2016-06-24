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    ПА ОБСЕ обсудит последствия выхода Британии из ЕС в июле

    Илкка Канерва: Некоторые последствия и выводы референдума будут обсуждаться на встрече ПА ОБСЕ в Тбилиси

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ обсудит последствия выхода Великобритании из Евросоюза на встрече в июле.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент ПА ОБСЕ Илкка Канерва.

    "Конечно, некоторые последствия и выводы (референдума) будут обсуждаться на встрече ПА ОБСЕ (в Тбилиси)", - заявил Канерва.

    В четверг в Великобритании прошел референдум по членству страны в ЕС. Согласно официальным данным, за выход страны из Евросоюза проголосовали 51,9% британцев.

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