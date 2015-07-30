Пьяный тракторист устроил погоню за полицейским патрулем - ВИДЕО

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Житель Комсомольска-на-Амуре запечатлел на видео абсурдный инцидент с участием трактора-погрузчика и полицейского патруля. Гонки с преследованием произошли поздно вечером в районе "шестого участка". Многотонная машина, под управлением явно пьяного водителя, хаотично перемещалась по улице и представляла опасность для людей и других транспортных средств.

Как передает Report, об этом сообщает ИА AmurMedia. Трактор чуть было не сбил нескольких пешеходов, в том числе детей. Обеспокоенные люди сообщили о данном факте в полицию.

Патрульные, прибывшие на место, попытались усмирить возмутителя общественного спокойствия. Они некоторое время преследовали его, но тот не собирался сдаваться. Тракторист выполнял резкие развороты и пытался подмять под себя полицейские машины. Апофеозом всего стала попытка разбушевавшегося водителя трактора наехать на патрульный автомобиль и поднять его на погрузчик. Но трюк не удался.