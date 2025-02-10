Ozon подал иск на $56 млн к владельцу сгоревшего склада в Истре

Mаркетплейс Ozon подал иск в размере 5,5 млрд рублей ($56 млн) против владельца сгоревшего склада в Истре – компании ООО "Ориентир Запад-1", входящей в девелоперскую группу “Ориентир”.

Mаркетплейс Ozon подал иск в размере 5,5 млрд рублей ($56 млн) против владельца сгоревшего склада в Истре – компании ООО "Ориентир Запад-1", входящей в девелоперскую группу “Ориентир”.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, что склад был уничтожен пожаром летом 2022 года. Суд еще не приступил к рассмотрению дела, а исковое заявление пока не опубликовано.

Согласно информации, в документе была допущена ошибка, из-за чего сумма иска указана неверно. Реальная сумма требований составляет около 4,5 млрд рублей ($46,3 млн). Отмечается, что Ozon пытается возместить часть убытков, которые не покрыла страховая выплата.

Ранее компания оценила ущерб от пожара в 10,8 млрд рублей ($111,6 млн), из которых страховая компания “Ингосстрах” выплатила 6,44 млрд рублей ($47,5 млн) компенсации.