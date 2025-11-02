Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Oxford Economics: Госдолг Великобритании вырос в три раза за 20 лет

    • 02 ноября, 2025
    • 17:18
    Уровень госдолга Великобритании увеличился в три раза с 2005 года по 2025 год.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на анализ консалтинговой компании Oxford Economics.

    Речь идет о самом высоком росте данного показателя среди всех экономик развитых стран.

    Отмечается, что госдолг Соединенного Королевства составляет £2,9 трлн ($3,8 трлн), или практически 100% ВВП. Как указало издание, из-за этого Великобритания ежегодно тратит более £100 млрд ($130 млрд) на выплату процентов по долгу. Издание подчеркивает, что только Испания и США фиксировали похожие темпы роста госдолга за последние 20 лет.

    Профессор Кембриджского университета Яджит Чадха выразил мнение, что высокий уровень госдолга свидетельствует о провале британской политико-экономической модели. "Теперь мы ясно видим, что фискальная система явно дала сбой, а соотношение долга и ВВП не вышло на устойчивый путь", - сказал он.

    "Oxford Economics": Böyük Britaniyanın dövlət borcu 20 ildə üç dəfə artıb

