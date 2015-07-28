Oxfam: Около 6,5 млн. йеменцев находятся на грани голодной смерти

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Около 6,5 миллионов человек в Йемене находятся на грани смерти от голода, сообщает РИА Новости со ссылкой на благотворительную организацию Oxfam.

Как передает Report, среди недоедающих жителей республики 650 тысяч детей, беременных женщин и кормящих матерей. Население Йемена обеспечено необходимым продовольствием лишь на 20%. В настоящий момент страна зависит от импорта продовольствия на 90%.

"С момента начала конфликта около 25 тысяч человек становятся голодающими каждый день, когда не соблюдается режим тишины и когда импорт в страну не осуществляется в полном объеме", - отмечает директор по программам организации на Ближнем Востоке Oxfam Филиппа Клерка.

В начале июля ООН повысила уровень оценки гуманитарного кризиса в Йемене до третьего уровня. По оценкам организации, почти 13 миллионов человек испытывают нехватку продовольствия и почти 9,5 миллиона имеют ограниченный доступ к чистой воде, что может спровоцировать вспышки заболеваний, передающихся через воду, в том числе холеры.

Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией с 26 марта осуществляет авиаудары по районам Йемена, которые контролируют повстанцы-хуситы. Цель проводимых коалицией операций - заставить хуситов вернуть власть отрекшегося ранее от президентства страны Абд Раббу Мансуру Хади и правительству.