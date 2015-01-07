Ответственного за казни боевика ИГ обезглавили за курение

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ На востоке Сирии найден обезглавленным один из лидеров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

Тело со следами пыток было найдено недалеко от электростанции в провинции Дейр аль-Зор. Во рту убитого находилась сигарета, на трупе мужчины было написано: "Это зло". Как отмечается, религиозная полиция ИГ запрещает курение.

По данным главы правозащитной организации Рами Абдуррахмана (Rami Abdurrahman), погибшим оказался замглавы религиозной полиции ИГ в Сирии. Это подразделение, помимо всего прочего, осуществляет казни.

В конце декабря 2014 года стало известно, что боевики ИГ казнили 116 своих бывших товарищей-иностранцев, которые захотели вернуться домой. Все они добровольно присоединились к исламистам и воевали в рядах подразделений террористической группировки около полугода, после чего попытались дезертировать, но были пойманы и казнены, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.