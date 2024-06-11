Отряд финских ВВС начинает патрулирование на границах Румынии

Отряд финских ВВС начинает патрулирование на границах Румынии.

Отряд финских ВВС начинает патрулирование на границах Румынии.

Как передает Report, об этом сообщило Радио Румынии.

Согласно информации, отряд финнов в составе примерно 80 человек (летчики и технический персонал) на семи самолетах F-18 Hornet будут патрулировать воздушное пространство страны вместе с военными летчиками румынских ВВС и Королевских ВВС Великобритании под командованием НАТО в течение примерно двух месяцев.

Румынский министр национальной обороны Анджел Тылвэр поприветствовал финских военных, которые впервые после присоединения страны к НАТО выполняют задачи воздушной полиции в союзной стране.