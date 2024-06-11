Отряд финских ВВС начинает патрулирование на границах Румынии.
Как передает Report, об этом сообщило Радио Румынии.
Согласно информации, отряд финнов в составе примерно 80 человек (летчики и технический персонал) на семи самолетах F-18 Hornet будут патрулировать воздушное пространство страны вместе с военными летчиками румынских ВВС и Королевских ВВС Великобритании под командованием НАТО в течение примерно двух месяцев.
Румынский министр национальной обороны Анджел Тылвэр поприветствовал финских военных, которые впервые после присоединения страны к НАТО выполняют задачи воздушной полиции в союзной стране.