​Отравленная вода стала причиной смерти 28 детей младше пяти лет в Нигерии

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В результате отравления водой с примесями свинца в Нигерии за месяц погибли 28 детей младше пяти лет, заявил министр здравоохранения страны Фиделис Нванкво.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, всего за апрель в штате Нигер в центральной части страны свинцом отравились 65 детей, 28 из которых погибли.

"У детей в крови был обнаружен очень высокий уровень содержания свинца… в 17 - 22 раза превышающий норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)", - заявил Нванкво.

По мнению местных властей, заражение воды опасной примесью могло произойти в результате незаконного ведения работ по добыче золота.

По данным агентства, похожий случай произошел в штате Замфара на северо-западе Нигерии в 2010 году. Тогда от отравления токсинами погибли 163 человека.