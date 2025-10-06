Отношения между Италией и США обострились из-за макарон
Другие страны
- 06 октября, 2025
- 06:46
Италия крайне озабочена введенным властями США дополнительным антидемпинговым тарифом на импорт макарон.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД страны.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что из-за новых американских пошлин цены в США на итальянские макаронные изделия повысятся почти вдвое. В связи с этим Рим тесно сотрудничает с Европейской комиссией, чтобы оказать давление на Вашингтон.
В свою очередь, министерство торговли США объяснило введение дополнительного антидемпингового тарифа тем, что расследование выявило продажу двумя крупными итальянскими производителями продукции на американском рынке по искусственно заниженным ценам. Новый тариф увеличит цены на итальянские макароны на 91,74%.
Последние новости
06:46
Отношения между Италией и США обострились из-за макаронДругие страны
06:09
Стоимость золота на Comex обновила исторический максимумФинансы
05:38
СМИ: В Британии отказались судить возможных китайских шпионов ради дружбы с КНРДругие страны
05:21
Под Эверестом спасены сотни попавших в снежную бурю туристовПроисшествия
04:50
В США уже начались увольнения госслужащих из-за шатдаунаДругие страны
04:19
В Сиднее мужчина открыл огонь из винтовки по людям и автоДругие страны
03:44
В Кыргызстане произошло сильное землетрясениеДругие страны
03:06
Трамп объявил о завершении первой фазы урегулирования на Ближнем ВостокеДругие страны
02:51