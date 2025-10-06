Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Отношения между Италией и США обострились из-за макарон

    • 06 октября, 2025
    • 06:46
    Отношения между Италией и США обострились из-за макарон

    Италия крайне озабочена введенным властями США дополнительным антидемпинговым тарифом на импорт макарон.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД страны.

    Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что из-за новых американских пошлин цены в США на итальянские макаронные изделия повысятся почти вдвое. В связи с этим Рим тесно сотрудничает с Европейской комиссией, чтобы оказать давление на Вашингтон.

    В свою очередь, министерство торговли США объяснило введение дополнительного антидемпингового тарифа тем, что расследование выявило продажу двумя крупными итальянскими производителями продукции на американском рынке по искусственно заниженным ценам. Новый тариф увеличит цены на итальянские макароны на 91,74%.

    США Италия пошлины
    İtaliya ilə ABŞ arasında münasibətlər makarona görə gərginləşib

