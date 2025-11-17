Открыт последний кластер переговоров по вступлению Албании в ЕС

Сегодня на седьмом заседании конференции по присоединению к ЕС Албании принято решение о начале переговоров по пятому кластеру.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Европейский совет, он является последним и охватывает сельское хозяйство и рыболовство, безопасность пищевых продуктов и политику сплоченности.

Расширение является геополитической необходимостью для ЕС. И ключевым приоритетом, обозначенным Данией в период председательства в союзе.

По словам Мари Бьерре, министра по европейским делам Дании, присоединение к Евросоюзу партнеров из Западных Балкан после завершения необходимых реформ имеет очень важное значение. "Сегодняшний шаг по открытию последнего кластера переговоров с Албанией демонстрирует приверженность страны дальнейшему продвижению по пути к членству в ЕС", - отметила она.

Албания стала кандидатом в члены ЕС еще в 2014 году, но переговоры и открытие первого кластера произошло только в 2024. Как ранее заявил премьер-министр страны Эди Рама, цель правительства завершить переговорный процесс 2027 году, с последующим полноправным членством уже в 2030 году.