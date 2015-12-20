Отказ от встречи с одесситом обошелся Саакашвили в 28 долларов

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ На главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили наложен штраф в размере 680 гривен (28 долларов). Губернатора привлекли к ответственности за игнорирование «исполнительного документа и законных требований государственного исполнителя». Об этом сообщил в воскресенье, 20 декабря, местный портал «Думская», в распоряжении которого оказались копии постановления суда, вынесенного в ноябре, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

По информации ресурса, если судебное решение не будет выполнено, исполнитель наложит штраф в двойном размере и обратится в правоохранительные органы с уведомлением о привлечении губернатора к ответственности по части 2 статьи 382 Уголовного кодекса Украины («Невыполнение судебного решения должностным лицом»). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, — пять лет лишения свободы.

Житель Одесской области, имя которого не называется, в 2014 году обратился в ОГА с просьбой дать ему возможность высказать на личном приеме губернатора (тогда эту должность занимал Игорь Палица — прим. «Ленты.ру») свои претензии к работе городской и районной власти в вопросах социальной защиты. Однако вместо приглашения получил письмо от заместителя губернатора. Он посчитал это нарушением своих прав и подал иск в окружной административный суд, который 26 июня 2015 года своим решением обязал главу администрации организовать личный прием.

Команда Михаила Саакашвили, который к тому времени возглавил ОГА, подала апелляционную жалобу. Администрация «пыталась отстоять право губернатора не тратить время на личный прием граждан», сообщает «Думская». В сентябре суд отклонил апелляцию и оставил решение без изменений.

Не дождавшись приглашения, истец обратился к судебным исполнителям, которые уведомили губернатора и, выждав установленный законом срок, наложили на Саакашвили штраф, отмечается на сайте издания.