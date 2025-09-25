Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Отказ от российского газа обойдется Венгрии в 4% ВВП

    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 13:31
    Отказ от российского газа обойдется Венгрии в 4% ВВП

    Полный отказ от российского газа будет стоить Венгрии около $10 млрд и приведет к потере более 4% ВВП.

    Как передает Report, об этом в ходе брифинга заявил глава администрации премьер-министра и Венгрии Гергей Гуйяш.

    По его словам, такие расчеты проводил Международный валютный фонд.

    "Полный отказ от российского газа сильнее всего скажется на Венгрии", - сказал он.

