ОТГ направит наблюдателей на референдум по строительству АЭС в Казахстане

Организация тюркских государств (ОТГ) направит наблюдателей на Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

Организация тюркских государств (ОТГ) направит наблюдателей на Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом представитель ЦИК Казахстана Мухтар Ерман заявил на заседании комиссии во вторник.

Ерман отметил, что наблюдательные миссии направят также СНГ, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"В целом за референдумом будут наблюдать 177 международных наблюдателей из 30 стран", - сообщил он.

Замглавы министерства иностранных дел Казахстана Роман Василенко, принимавший участие в заседании, сообщил, что 200 иностранных журналистов будут наблюдать за ходом референдума.

Всего в МИД аккредитовано на постоянной основе - 162 иностранных журналиста от 38 средств массовой информации из 14 стран, сказал он.

"Ранее аккредитованные в ведомстве СМИ имеют право наблюдать за ходом референдума. Отдельно на референдум временную аккредитацию получили 38 иностранных журналистов. Всего 200 журналистов будут наблюдать за референдумом", - сообщил Василенко.

Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС пройдет в Казахстане 6 октября. Гражданам республики надо будет ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Ранее Report сообщал, что официально в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для будущей АЭС в Казахстане из 13 компаний были отобраны четыре. Это китайская CNNC с реактором HPR-1000, корейская KHNP c реактором APR-1400, российская "Росатом" c реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000, французская EDF с реактором EPR-1200. Стоимость строительства АЭС может варьироваться от 8 до 12 млрд долларов без учета дисконтов.