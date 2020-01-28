Отели во Вьетнаме предупредили туристов о вспышке коронавируса

Отели курортного города Нячанг во Вьетнаме распространили сообщение о вспышке коронавируса в Китае, призвав туристов не пренебрегать мерами безопасности в местах скопления людей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в крупных отелях появились объявления с описанием мер предосторожности.

"Поскольку вспышка коронавируса сейчас в Китае, мы бы хотели проинформировать всех наших гостей: 1. Если вы плохо себя чувствуете, с высокой температурой, пожалуйста, незамедлительно сообщите об этом на стойке регистрации", - говорится в одном из таких предупреждений, которые развешаны в общих местах отеля и раздаются его гостям.

Памятка написана на вьетнамском, русском, корейском и китайском языках.

Ранее сообщалось, что вирус был подтвержден у двоих туристов, бывавших в Нячанге.