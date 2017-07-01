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    Отец Майкла Джексона госпитализирован после ДТП в Лас-Вегасе

    Спустя некоторое время Джо Джексон сообщил, что он в порядке и не пострадал

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Музыкальный менеджер Джо Джексон, отец покойного певца Майкла Джексона, был госпитализирован в Лас-Вегасе после ДТП.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, 88-летний Джексон находился на пассажирском сиденье автомобиля, когда в него врезалась другая машина.

    По данным агенства, после аварии Джексон жаловался на боль в груди. Позднее он заявил, что в порядке и не пострадал.

    Сообщается, что виновником ДТП стал водитель второй машины, который нарушил правила и был оштрафован.

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