Отчет: Растет число голодающих в мире

Из-за военных действий и изменения климата в последние годы во всем мире число людей, страдающих от голода и истощения, выросло так же резко, как и число беженцев.

Как передает Report со ссылкой на DeustcheWelle, об этом говорится в годовом отчете немецкой организации Welthungerhilfe.

"Засухи, наводнения и бури уничтожают поля, убивают скот и обостряют проблему голода. Бедное население южных стран несет на себе основную нагрузку проблемы, созданной, в первую очередь, богатыми северными странами", - отметила глава Welthungerhilfe Марлен Тиме.

Нестабильная ситуация с безопасностью во многих странах, где работают сотрудники Welthungerhilfe, затрудняет их доступ к людям, нуждающимся в помощи.

"Целые регионы из-за боевых действий оказываются отрезанными от внешнего мира, стороны конфликта препятствуют проезду транспорта с гуманитарной помощью. Школы и больницы становятся объектами бомбардировок", - пояснила М.Тиме.