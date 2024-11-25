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Отчет ООН: Каждые 10 минут в мире убивают женщину

Отчет ООН: Каждые 10 минут в мире убивают женщину В 2023 году в среднем в мире 140 женщин и девочек ежедневно погибали от рук своего партнера или близкого родственника.
Другие страны
25 ноября 2024 г. 11:00
Отчет ООН: Каждые 10 минут в мире убивают женщину

В 2023 году в среднем в мире 140 женщин и девочек ежедневно погибали от рук своего партнера или близкого родственника.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном отчете "ООН-женщины" и Управления по наркотикам и преступности.

Отчет, выпущенный в 25-ю годовщину Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, свидетельствует, что каждые 10 минут в мире убивают одну женщину.

Согласно отчету, в Африке зафиксированы самые высокие показатели фемицида. В 2023 году было убито 21 700 женщин. За Африкой следуют Америка и Океания.

В Европе и Америке большинство жертв были убиты своими партнерами, что составляет 64% и 58% случаев соответственно. В отличие от этого, женщины в Африке и Азии с большей вероятностью становились жертвами убийств со стороны членов семьи.

ООН-женщины и УНП подчеркнули необходимость систематического сбора данных как части более широкой стратегии борьбы с насилием в отношении женщин.

"Насилие в отношении женщин и девочек не является неизбежным - его можно предотвратить", - заявила Сима Бахус, исполнительный директор ООН-женщины. Она подчеркнула необходимость "надежного законодательства, улучшения сбора данных, большей подотчетности правительства, культуры нулевой терпимости и увеличения финансирования женских правозащитных организаций и институциональных органов".

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Версия на английском языке One woman killed every 10 minutes, UN report says

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