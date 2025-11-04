Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Отчет ЕК о расширении Евросоюза: Украина и Молдова демонстрируют уверенный прогресс

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 17:07
    Отчет ЕК о расширении Евросоюза: Украина и Молдова демонстрируют уверенный прогресс

    Европейская комиссия опубликовала ежегодный доклад по расширению ЕС (Enlargement Package 2025), в котором оценила ситуацию в странах-кандидатах на пути к членству в объединении.

    Как сообщает европейское бюро Report, в нем указано, что расширение остается ключевым приоритетом Европейского союза, а вступление новых членов становится все более реальной перспективой.

    В отчете отмечается значительный прогресс Черногории и Албании, обе страны сохраняют темпы реформ и могут завершить переговоры о вступлении к 2026–2027 годам.

    Украина и Молдова, несмотря на сложные внешние условия, успешно завершили процесс анализа законодательства (screening) и выполнили условия для открытия большинства переговорных кластеров. Еврокомиссия ожидает, что Молдова может начать переговоры по вступлению в начале 2028 года, а Украина - в конце того же года, при условии продолжения реформ в области верховенства права и демократии.

    В то же время Сербия и Босния и Герцеговина столкнулись с политическими трудностями, которые замедляют их продвижение.

    Грузия, по оценке Еврокомиссии, демонстрирует "демократический откат", что фактически приостановило ее процесс интеграции.

    Турция остается ключевым партнером ЕС, однако переговоры о членстве с 2018 года находятся в тупике из-за "ухудшения ситуации с демократией и правами человека".

    Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что расширение - это "обещание мира, процветания и солидарности", и успех на этом пути зависит от конкретных реформ и политической воли стран-кандидатов.

    Теперь рекомендации комиссии должны рассмотреть страны-члены ЕС, чтобы определить дальнейшие шаги в процессе расширения.

    Евросоюз расширение Украина Молдова Грузия Турция

    Последние новости

    17:27

    Гурбан Гурбанов: Нас ждет интересная игра против сильного соперника

    Футбол
    17:17

    Король Саудовской Аравии поздравил президента Азербайджана

    Внешняя политика
    17:13

    Зардари: Празднование Дня Победы в этом году имеет особое значение

    Внешняя политика
    17:09

    Папоян: Армения планирует импорт пшеницы из Казахстана и РФ только по ж/д

    В регионе
    17:07

    Отчет ЕК о расширении Евросоюза: Украина и Молдова демонстрируют уверенный прогресс

    Другие страны
    17:03
    Фото

    Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан экспортировал в Грецию 800 млн кубометров газа

    Энергетика
    17:00

    Президент Пакистана поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    16:58

    Сийярто: Поставки топлива из США для АЭС в Пакше могут начаться с 2028-2029 гг

    Другие страны
    16:58

    Сахиль Бабаев: Расширение налоговых льгот усилит развитие частного сектора в Нахчыване

    Финансы
    Лента новостей