Отчет ЕК о расширении Евросоюза: Украина и Молдова демонстрируют уверенный прогресс

Европейская комиссия опубликовала ежегодный доклад по расширению ЕС (Enlargement Package 2025), в котором оценила ситуацию в странах-кандидатах на пути к членству в объединении.

Как сообщает европейское бюро Report, в нем указано, что расширение остается ключевым приоритетом Европейского союза, а вступление новых членов становится все более реальной перспективой.

В отчете отмечается значительный прогресс Черногории и Албании, обе страны сохраняют темпы реформ и могут завершить переговоры о вступлении к 2026–2027 годам.

Украина и Молдова, несмотря на сложные внешние условия, успешно завершили процесс анализа законодательства (screening) и выполнили условия для открытия большинства переговорных кластеров. Еврокомиссия ожидает, что Молдова может начать переговоры по вступлению в начале 2028 года, а Украина - в конце того же года, при условии продолжения реформ в области верховенства права и демократии.

В то же время Сербия и Босния и Герцеговина столкнулись с политическими трудностями, которые замедляют их продвижение.

Грузия, по оценке Еврокомиссии, демонстрирует "демократический откат", что фактически приостановило ее процесс интеграции.

Турция остается ключевым партнером ЕС, однако переговоры о членстве с 2018 года находятся в тупике из-за "ухудшения ситуации с демократией и правами человека".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что расширение - это "обещание мира, процветания и солидарности", и успех на этом пути зависит от конкретных реформ и политической воли стран-кандидатов.

Теперь рекомендации комиссии должны рассмотреть страны-члены ЕС, чтобы определить дальнейшие шаги в процессе расширения.