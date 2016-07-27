​От взрыва в Цирндорфе никто не пострадал

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ По предварительным данным, пострадавших в результате взрыва в баварском городе Цирндорф нет, сообщает Reportсо ссылкой на РИА "Новости".

Взрыв прогремел в городе Цирндорф близ здания пункта приема документов у беженцев в среду вечером. Баварское радио сообщало, что взорвался чемодан, наполненный газовыми баллончиками.

По данным радио, свидетели сообщили, что услышали громкий взрыв и увидели горящий чемодан. Они также заметили нескольких мужчин, убегающих с места происшествия.