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Остров Бали остался без электричества

Остров Бали остался без электричества На индонезийском острове Бали в пятницу произошло масштабное отключение электроэнергии.
Другие страны
2 мая 2025 г. 19:51
Остров Бали остался без электричества

На индонезийском острове Бали в пятницу произошло масштабное отключение электроэнергии.

Как сообщает Report со ссылкой на Detik Bali, отдыхающих и местных жителей предупредили, что на устранение проблемы властям может потребоваться до 36 часов.

Сбои в электроснабжении начались около 16:00 по местному времени 2 мая. В результате перебоев пострадали тысячи жилых домов, предприятий и курортов на этом популярном туристическом направлении.

Государственная коммунальная компания PT. PLN, отвечающая за электроснабжение Бали, сообщила, что в настоящее время проводится расследование причин случившегося. Представитель компании заявил, что, предположительно, повреждены подводные кабели, соединяющие Денпасар с материковой частью страны. Однако точная причина пока устанавливается.

Около 25 % всей электроэнергии на Бали поступает именно по этим подводным кабелям, соединяющим остров с Явой. В настоящее время PT. PLN занимается восстановлением системы, после чего планирует приступить к нормализации выработки электроэнергии.

На время ремонтных работ все электростанции на острове были временно отключены в качестве меры безопасности.

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