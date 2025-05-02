Остров Бали остался без электричества

На индонезийском острове Бали в пятницу произошло масштабное отключение электроэнергии.

На индонезийском острове Бали в пятницу произошло масштабное отключение электроэнергии.

Как сообщает Report со ссылкой на Detik Bali, отдыхающих и местных жителей предупредили, что на устранение проблемы властям может потребоваться до 36 часов.

Сбои в электроснабжении начались около 16:00 по местному времени 2 мая. В результате перебоев пострадали тысячи жилых домов, предприятий и курортов на этом популярном туристическом направлении.

Государственная коммунальная компания PT. PLN, отвечающая за электроснабжение Бали, сообщила, что в настоящее время проводится расследование причин случившегося. Представитель компании заявил, что, предположительно, повреждены подводные кабели, соединяющие Денпасар с материковой частью страны. Однако точная причина пока устанавливается.

Около 25 % всей электроэнергии на Бали поступает именно по этим подводным кабелям, соединяющим остров с Явой. В настоящее время PT. PLN занимается восстановлением системы, после чего планирует приступить к нормализации выработки электроэнергии.

На время ремонтных работ все электростанции на острове были временно отключены в качестве меры безопасности.