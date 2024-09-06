Остин: Разрабатывается замена для С-300 и ракет Р-27 для ВС Украины

США вместе с партнерами из Европы разрабатывают замену для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и управляемых ракет класса "воздух - воздух" средней дальности Р-27, которые стоят на вооружении Украины.

США вместе с партнерами из Европы разрабатывают замену для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и управляемых ракет класса "воздух - воздух" средней дальности Р-27, которые стоят на вооружении Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии.

"Тем временем Соединенные Штаты при содействии ряда европейских компаний совместно с Украиной разрабатывают и создают замену зенитно-ракетному комплексу С-300, а также ракете класса "воздух - воздух" Р-27", - сказал он.