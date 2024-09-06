О нас

Остин: Разрабатывается замена для С-300 и ракет Р-27 для ВС Украины

Остин: Разрабатывается замена для С-300 и ракет Р-27 для ВС Украины США вместе с партнерами из Европы разрабатывают замену для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и управляемых ракет класса "воздух - воздух" средней дальности Р-27, которые стоят на вооружении Украины.
Другие страны
6 сентября 2024 г. 13:06
Остин: Разрабатывается замена для С-300 и ракет Р-27 для ВС Украины
Ллойд Остин

США вместе с партнерами из Европы разрабатывают замену для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и управляемых ракет класса "воздух - воздух" средней дальности Р-27, которые стоят на вооружении Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии.

"Тем временем Соединенные Штаты при содействии ряда европейских компаний совместно с Украиной разрабатывают и создают замену зенитно-ракетному комплексу С-300, а также ракете класса "воздух - воздух" Р-27", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi