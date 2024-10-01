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Остин и Галант обсудили ситуацию в Ливане и операции израильских военных

Остин и Галант обсудили ситуацию в Ливане и операции израильских военных Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим израильским коллегой Йоавом Галантом ситуацию в Ливане и операции, проводимые военными еврейского государства.
Другие страны
1 октября 2024 г. 08:14
Остин и Галант обсудили ситуацию в Ливане и операции израильских военных

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим израильским коллегой Йоавом Галантом ситуацию в Ливане и операции, проводимые военными еврейского государства.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Во время телефонного разговора Остин и Галант обсудили "развитие ситуации в сфере безопасности и израильские операции".

"Министр Остин подтвердил поддержку со стороны США права Израиля на защиту от Ирана, движения "Хезболлах" в Ливане, палестинского движения ХАМАС, хуситов и других поддерживаемых Ираном террористических организаций. Они сошлись во мнении о необходимости уничтожения наступательной инфраструктуры вдоль границы, чтобы лишить ливанскую "Хезболлах" возможности провести атаку на поселения на севере Израиля, аналогичную той, что была осуществлена 7 октября 2023 года из Газы", - говорится в заявлении американского оборонного ведомства.

Из него следует, что глава Пентагона "подчеркнул, что для возвращения домой мирного населения по обе стороны границы необходимо дипломатическое урегулирование". Он обсудил со своим израильским коллегой перспективу "отказа от военных операций" в пользу дипломатии.

При этом Остин заявил, что США готовы "защищать своих военных, партнеров и союзников перед угрозой со стороны Ирана и поддерживаемых им террористических организаций", а также намерены не допустить, чтобы та или иная сторона "воспользовалась напряженностью для расширения конфликта".

Остин и Галант также обсудили "серьезные последствия для Ирана" в случае его "прямой военной атаки против Израиля".

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