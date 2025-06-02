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Основная часть состояния Билла Гейтса достанется Африке

Основная часть состояния Билла Гейтса достанется Африке Наибольшая часть состояния основателя компании Microsoft Билла Гейтса достанется Африке.
Другие страны
2 июня 2025 г. 23:43
Основная часть состояния Билла Гейтса достанется Африке

Наибольшая часть состояния основателя компании Microsoft Билла Гейтса достанется Африке.

Как передает Report со ссылкой на портал News 24, об этом он объявил в выступлении в штаб-квартире Африканского союза в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

"Недавно я пообещал, что мое богатство будет передано в течение следующих 20 лет. Основная часть этого финансирования будет потрачена на помощь вам в решении проблем здесь, в Африке", - заявил Гейтс, добавив, что деньги поступят через благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Весной он сообщил, что к 2045 году этот фонд направит на финансирование различных проектов $200 млрд.

На текущий день Билл Гейтс занимает пятую позицию в списке самых богатых людей планеты. Его личное состояние достигает $175 млрд.

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