Основная часть состояния Билла Гейтса достанется Африке

Наибольшая часть состояния основателя компании Microsoft Билла Гейтса достанется Африке.
Как передает Report со ссылкой на портал News 24, об этом он объявил в выступлении в штаб-квартире Африканского союза в столице Эфиопии Аддис-Абебе.
"Недавно я пообещал, что мое богатство будет передано в течение следующих 20 лет. Основная часть этого финансирования будет потрачена на помощь вам в решении проблем здесь, в Африке", - заявил Гейтс, добавив, что деньги поступят через благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
Весной он сообщил, что к 2045 году этот фонд направит на финансирование различных проектов $200 млрд.
На текущий день Билл Гейтс занимает пятую позицию в списке самых богатых людей планеты. Его личное состояние достигает $175 млрд.