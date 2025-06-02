Основная часть состояния Билла Гейтса достанется Африке

Наибольшая часть состояния основателя компании Microsoft Билла Гейтса достанется Африке.

Наибольшая часть состояния основателя компании Microsoft Билла Гейтса достанется Африке.

Как передает Report со ссылкой на портал News 24, об этом он объявил в выступлении в штаб-квартире Африканского союза в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

"Недавно я пообещал, что мое богатство будет передано в течение следующих 20 лет. Основная часть этого финансирования будет потрачена на помощь вам в решении проблем здесь, в Африке", - заявил Гейтс, добавив, что деньги поступят через благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Весной он сообщил, что к 2045 году этот фонд направит на финансирование различных проектов $200 млрд.

На текущий день Билл Гейтс занимает пятую позицию в списке самых богатых людей планеты. Его личное состояние достигает $175 млрд.