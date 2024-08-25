Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров задержан жандармами из ATM (полиция воздушных перевозок Франции — ред.) по прилету в парижский аэропорт Ле-Бурже.

Основатель Telegram Павел Дуров задержан жандармами из ATM (полиция воздушных перевозок Франции — ред.) по прилету в парижский аэропорт Ле-Бурже.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал LCI.

По его сведениям, 39-летнего предпринимателя сопровождали его девушка и личный телохранитель.

Французский телеканал TF-1 утверждает, что у жандармов был ордер на обыск, выданный OFMIN (малым офисом) национального управления судебной полиции Франции, выданный на основании некоего предварительного расследования.

Ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.

Отметим, что в феврале 2021 года Дуров получил гражданство ОАЭ, а в августе — Франции.